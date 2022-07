L’international français (2,02 m, 33 ans) s’est engagé pour une saison, plus une en option, avec l’AS Monaco Basket.

Double vainqueur de l’Euroligue (2021, 2022) avec l’Anadolu Efes (Turquie), l’expérimenté ailier fort vient renforcer la raquette de la Roca Team. Avec Elie Okobo, Matthew Strazel, Yakuba Ouattara et donc Adrien Moerman, le club du Rocher peut s’appuyer sur un nouveau joueur formé localement.

Champion de France à trois reprises (avec Roanne et deux fois avec Limoges), celui qui compte douze sélections avec l’équipe de France dispose d’un immense CV et d’un palmarès bien garni.

Une solide expérience et énorme palmarès

Présent à Gaston Médecin lors du match 4 des finales du championnat de France, Adrien Moerman a déjà pu s’imprégner de l’ambiance de la salle.

« Après quatre ans en Turquie où j’ai tout connu en gagnant deux fois l’Euroligue, j’avais besoin de me fixer un nouveau challenge, a-t-il confié sur le site officiel du club.

LIRE AUSSI : L’AS Monaco Basket prête à faire une entrée fracassante dans la cour des grands ?

Monaco répondait à toutes les attentes que je pouvais avoir. C’est un club qui a l’envie de bien construire et de viser le plus haut niveau. Gagner des titres, ça se fait en construisant, et je pense que Monaco l’a bien compris en gardant une ossature solide. A nous de franchir les étapes une par une. »