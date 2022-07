Le dispositif restera en place jusqu’au 4 septembre prochain.

Bonne nouvelle : les personnes à mobilité réduite et en situation de handicap peuvent à nouveau profiter des joies de la mer. Comme chaque année depuis 17 ans, le Club Soroptimist et le Gouvernement Princier proposent une activité Handiplage sur la page du Larvotto, et ce, jusqu’au 4 septembre.

Le site sera ouvert tous les jours, de 10 heures à 17 heures. Une équipe d’Handiplagistes et des tiralos (des fauteuils de plage à destination des PMR) seront disponibles, pour assurer un parfait accompagnement à la baignade.

A noter également : un forfait de stationnement gratuit de trois heures pour les personnes véhiculées, valable dans le parking du Larvotto, qui compte quatre emplacements réservés aux personnes handicapées, ainsi que des bornes de paiement adaptées.

Infos pratiques :