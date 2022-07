La majorité des étudiants obtiennent une mention.

Le suspens a pris fin. Les lycéens connaissent désormais leurs notes et leur mention. Cette année, les étudiants ont encore une fois brillé lors des épreuves du baccalauréat. Pour cause, 98,45% des 451 élèves inscrits obtiennent leur BAC.

Parmi eux, huit étudiants sur dix ont obtenu une mention. Au total, cela représente 87 mentions « très bien », 137 mentions « bien » et 141 mentions « assez bien ».

LIRE AUSSI : Les femmes les plus influentes de Monaco à la rencontre de jeunes lycéennes

Les enseignements dans les lycées de la Principauté se valent puisque le taux d’admission des Lycée Albert Ier, Lycée François d’Assise – Nicolas Barré et du Lycée Technique et Hôtelier oscille autour de 98% et 98,5%.

De belles prouesses, en somme, qui viennent couronner une année d’efforts et d’apprentissage de la part de tous les élèves.