La 22e No Finish Line (NFL) s’est tenue du 13 au 22 novembre 2021, sur le circuit de Fontvieille. 7700 participants s’étaient mobilisés et 224 636 euros avaient été récoltés grâce aux 224 636 km effectués. Une somme qui a été reversée en faveur des enfants malades ou défavorisés.

Depuis la première édition de la NFL, 154 661 personnes sont venues courir ou marcher et 4 562 288 euros ont été ainsi récoltés. Avec les dons de l’édition 2021, quinze projets ont été financés. Zoom sur trois d’entre eux.

Prise en charge d’interventions cardiaque (Monaco Collectif Humanitaire)

Conséquence de la crise sanitaire, la salle FESTOC du Centre hospitalier mère enfant le Luxembourg, à Bamako (Mali), est devenue un centre d’intervention cardiaque autonome. Le Monaco Collectif Humanitaire a ainsi pu compter sur un don de 60 000 euros afin de participer à la prise en charge des interventions directement sur place, afin d’éviter le traumatisme d’un départ lointain.

Le Monaco Collectif Humanitaire a pu compter sur un don de 60 000 euros/©NFL

Ces interventions sont effectuées par les équipes sur place, accompagnées par des équipes européennes de la Chaine de l’espoir, dont le docteur Guy Fernandez, membre actif de SHARE Monaco.

Équipement d’accès à la carrière pour Happy Hand

À Cagnes-sur-Mer, l’association Happy Hand porte le projet « L’Alterrecho », écolieu inclusif qui accueille un centre de médiation équine accessible à tous et qui hébergera bientôt une ferme pédagogique, de la permaculture et un habitat partagé. Conçu pour être accessible à tous, notamment aux personnes en situation de handicap, il propose à travers ses infrastructures et sa communauté une offre multiple favorisant le lien social.

l’association Happy Hand et son projet « L’Alterrecho »/©NFL

Grâce à un don de 26 300 euros et dans sa démarche d’accessibilité, le site a pu combler ses besoins dans l’accueil des participants, adhérents et bénévoles, dans une démarche la plus écologique possible. À noter que l’association Happy Hands a une antenne à Monaco, afin d’être au plus près de ses membres et bénéficiaires.

Aménagement d’une salle sensorielle à l’IME « Les Hirondelles »

L’institut médico-éducatif (IME) « Les Hirondelles » de la Croix Rouge française, à Biot, accueille des enfants et adolescents déficients intellectuels. Avec un don de 8719 euros et avec le soutien de l’association « Courir pour Céline », à l’origine du projet, Children & Future a financé les aménagements de la salle de stimulation sensorielle et d’un couloir sensoriel. L’objectif ? Rendre les journées de ses habitants plus agréables, tout en apportant un confort certain.

Mais aussi :

Construction de salles de classe, au Niger

Interventions cardiaques pédiatriques, en Mauritanie

Terrain de sport/Centre sportif pour enfants, au Maroc

Projet éducationnel Aequitas, au Liban

Cofinancement d’un buggy pour un jeune sportif

Financement de séances et séjours thérapeutiques

Achat de vélos, au Maroc

Prise en charge d’une ré-opération cardiaque vitale

Construction de salles multimédia à Dioulloum, en Mauritanie

Equipement d’une école à Douentza, au Mali

Un centre sportif tout neuf au Maroc/©NFL

Pour rappel, la No Finish Line est un événement solidaire qui existe depuis 1999 à Monaco. Placée sous le haut patronage du Prince Albert II, cette course est ouverte à tous, licenciés ou non, coureurs et marcheurs. L’édition 2022 se tiendra du 12 au 20 novembre prochain.