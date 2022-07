La seconde édition du meeting international du Club Fiat 500 de Monte-Carlo a eu lieu en Principauté.

Sur le port Hercule, un drôle de rassemblement se tenait ce samedi, initié par le Club Fiat 500 Monte-Carlo. Des dizaines de Fiat 500, de toutes les couleurs, étaient à venir observer pour les curieux. Des stands, de la musique, des discussions, la seconde édition de ce meeting a rassemblé les amateurs de ce véhicule iconique.

Crée en 1936, la petite voiture a rapidement charmé les italiens puis au-delà des frontières du pays. Sur le Port Hercule, les modèles les plus anciens côtoyaient les éditions limitées et modèles plus récents. « Nous avons presque tous les modèles de Fiat 500 qui ont été créés entre 1936 et 1975 et beaucoup de gens viennent de l’étranger » a expliqué Massimo Peleson, président du Club Fiat 500 Monte-Carlo, au micro de Monaco Info.

Les Fiat 500 présentes sur le port Hercule n’étaient pas seulement monégasques, tous les propriétaires volontaires ont pu exposer leur modèle.