Daniel Boeri a fait savoir, ce jeudi 21 juillet, qu’il quittait la majorité Primo ! La Vice-Présidente du Conseil national et responsable du groupe politique Primo! à l’Assemblée, Brigitte Boccone-Pagès, nous a fait parvenir sa réponse.

En tant que responsable du groupe majoritaire Primo! au Conseil National, je prends acte de la décision de Daniel Boeri de quitter la majorité.

Lui qui représentait encore le président avec enthousiasme lors de certaines manifestations ces derniers jours, a pourtant signé un courrier de candidature proposé aux élus sortants, il y a quelques jours à peine, dans le cadre de la préparation de la future liste en vue des prochaines élections nationales.

À près de 79 ans lors de ces élections, le doyen a sans doute craint le choix du Comité d’Investiture de la majorité* de privilégier une nouvelle génération de candidats, pour porter un nouveau projet qui sera établi à partir de la rentrée, dans l’écoute et le dialogue avec les Monégasques.

S’il ne démissionne pas de la Présidence de la Commission de la Culture et du Patrimoine, la majorité continuera de lui apporter son soutien dans cette fonction, jusqu’au terme de ce mandat.

*composé : du Président du Conseil National, de la Vice-Présidente et des 4 Présidents des Commissions Permanentes sortants : Finance et Economie, Intérêts Sociaux, Législation et Relations Extérieures.