L’échangeur de Monaco (sortie 56) sera inaccessible certains soirs jusqu’au 11 octobre prochain.

Il faudra anticiper vos trajets pendant les prochaines semaines. Depuis ce mardi 23 août et jusqu’au 11 octobre prochain, des travaux à la sortie du tunnel de la Borne Romaine sur l’A8 entraîneront quelques perturbations dans les deux sens de circulation au niveau de l’échangeur de Monaco (sortie 56), qui sera ainsi inaccessible.

Afin de limiter au maximum l’impact sur les usagers, ces travaux seront réalisés de nuit, entre 21 heures et 5 heures du matin, hors week-end et jours fériés. Une vingtaine de dates sont concernées par cette fermeture :

Du 23 au 25 août inclus

Du 30 août au 1er septembre inclus

Les 7 et 8 septembre

Du 12 au 15 septembre inclus

Du 19 au 22 septembre inclus

Les 26 et 27 septembre

Du 4 au 6 octobre inclus

Le 10 octobre

Si vous devez rejoindre Monaco lors de l’un de ces créneaux, il vous faudra à la place emprunter la sortie 57 – La Turbie – et suivre la déviation mise en place. A noter également que la zone de travaux sera soumise à quelques règles de sécurité dans les deux sens de circulation : la vitesse sera limitée à 70km/h et il faudra rouler sur la voie la plus à gauche uniquement.