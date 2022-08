Les mangas ne sont pas réservés qu’aux enfants, au contraire, de nombreux mangas se destinent à être lus par les adultes.

Le manga se démocratise et de plus en plus d’adultes et d’enfants découvrent cet univers prolifique aux histoires originales et divertissantes. Spécialement pour vous, Karine Bourgery et Alexia Solamito, toutes deux bibliothécaires à la Médiathèque de Monaco et passionnées de mangas, vous ont sélectionné quatre bandes dessinées japonaises à découvrir pour terminer l’été en beauté.

1. Le Renard et le petit Tanuki

Le Renard et le petit Tanuki, Mi Tagawa – Editions Ki-oon, 2018.

Les dessins d’une beauté et d’un lyrisme fous, à eux-seuls, valent un détour à la médiathèque pour les admirer.

L’histoire raconte celle d’un petit Tanuki né avec des pouvoirs extraordinaires dont celui de se changer en humain. Pour cette raison, l’animal est rejeté par sa famille et c’est le renard Senzo, autrefois emprisonné par les dieux, qui est contraint de l’élever. Le puissant renard au passé trouble est normalement, lui aussi, doté de pouvoir. Cependant, les dieux pour le contrer et l’asservir lui ont installé un collier inhibiteur.

Karine Bourgery apprécie tout particulièrement ce manga pour les connaissances qu’il lui apporte sur les yokai (de petites créatures surnaturelles japonaises) et plus largement sur le folklore japonais. En résumé, ce manga s’apparente à un joli conte, merveilleusement illustré qui s’adressent à tous, dès l’âge de 6 ans. Quatre tomes sont déjà disponibles à la bibliothèque Caroline.

2. Shaman King

Shaman King, Hiroyuki Takei – Editions Kana, 2020.

Voilà un vieux manga qui revient sur le devant de la scène, pour son 20ème anniversaire. Sorti en 1998 au Japon et en 2020 en France, la plupart des francophones n’avaient connu que son adaption animé. C’est le cas d’Alexia Solamito, chez qui ce manga fait naître de la nostalgie.

Elle nous raconte l’histoire : « c’est un monde où l’on est Shaman. Chaque Shaman obtient un esprit et le but dans ce manga est de devenir le roi des Shamans. Pour ça il y a un grand tournoi avec beaucoup de combats. » « C’est à la Yu-Gi-Oh! » rajoute Karine Bourgery. Outre l’histoire de bagarre, propre aux shonen (genre dédié normalement aux garçons), le manga raconte aussi l’amitié naissante entre une bande de copains.

Les 12 premiers volumes sur les 17 publiées sont déjà disponibles à la bibliothèque Caroline. Tout en sachant que c’est une collection spéciale qui compile plusieurs volumes originaux en un manga. Ce qui donne matière à lire.

3. Asadora!

Asadora!, Naoki Urasawa – Editions Kana, 2018.

Deuxième coup de cœur d’Alexia Solamito, Asadora!. Du même auteur que le best-seller Monster, le manga s’adresse à un public un peu plus âgé que les deux précédents. En effet, la bibliothécaire le conseille plutôt aux adolescents puisque l’histoire démarre sur l’enlèvement de la petite fille et héroïne du manga. Seulement, cet enlèvement n’est finalement qu’un prétexte pour parler de tout autre chose ! Un mystère que souhaite garder entier Alexia Solamito pour ne pas nous gâcher la découverte de l’intrigue.

Pour le moment 6 volumes ont été publiés dont 5 sont empruntables à la bibliothèque Louis Notari.

4. L’atelier des sorciers

L’Atelier des sorciers, Kamone Shirahama – Editions Pika, 2016.

Dernier de la sélection, L’Atelier des sorciers, nous emmène dans un univers fantastique et passionnant que Karine Bourgery conseille à tous les adolescents et adultes.

« C’est l’histoire d’une petite fille qui s’appelle Coco et qui est passionnée par le monde de la magie. Sauf que dans le monde dans lequel elle vit, soit on est magicien, soit on ne l’est pas. Elle ne l’est pas et pourtant c’est son rêve. […] Un jour un magicien va arriver dans son village. Il y a eu une panne et on demande au sorcier d’aider. Il accepte à condition que personne ne voit ce qu’il fait. Alors qu’il est enfermé dans une pièce, Coco essaye de regarder. Elle se rend compte que pour être sorcier, il suffit seulement de savoir dessiner avec des accessoires adaptés ! » raconte la bibliothécaire avec passion. Par la suite, en essayant la magie, Coco va transformer sa mère en statue. Sauvée in extremis, Coco va devenir l’élève du sorcier pour apprendre à libérer sa mère.

Petit bonus

Pour noël dernier, toute la médiathèque a confectionné un calendrier de l’avent avec leurs plus belles trouvailles pour passer un joyeux mois de décembre. Pour l’occasion, Karine Bourgery a créé une petite vidéo originale pour présenter son manga. Il s’agit de Toilet-Bound Hanako-kun, bien évidemment disponible à la médiathèque.

Des ateliers pour découvrir

Ce 29 juillet, la bibliothèque proposait un atelier découverte manga à la bibliothèque Caroline. L’occasion pour les enfants participants de découvrir l’univers des mangas, le système de publication au Japon, le sens de lecture, les produits dérivés, la différence entre un manga et un animé… La date du prochain rendez-vous n’est pas encore fixée mais il devrait arriver en l’automne.