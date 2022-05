Une sélection enrichissante et positive proposée par la Médiathèque de Monaco.

Ce dimanche 22 mai aura lieu la journée mondiale de la biodiversité et le 5 juin prochain sera la journée mondiale de l’environnement. L’occasion, en cette fin de printemps, de vous proposer des livres inspirants et positifs en lien avec ces deux journées symboliques.

Spécialement pour vous, Céline Sabine, conservateur adjoint à la Médiathèque de Monaco, a sélectionné cinq livres sur le thème de l’environnement et de l’écologie.

LIRE AUSSI : Les huit meilleures bandes-dessinées consacrées à la Principauté

1. Une histoire des luttes pour l’environnement

Une histoire des luttes pour l’environnement, Alexis Vrignon, Anne-Claude Ambroise-Rendu, Charles-François Mathis, Steve Hagimont – Éditions Textuel, 2021.

La prise de conscience sur l’impact que l’homme a sur la nature ne date pas d’hier. Déjà, au 18ème siècle, le mouvement des Lumières réfléchissait à la place de la nature dans le monde. Avec l’industrialisation et la pollution croissante, les catastrophes écologiques se sont multipliées et la sonnette d’alarme a déjà été tirée plusieurs fois et notamment lors des nombreux épisodes de Smogs londoniens.

En recensant et résumant 100 évènements survenus ces trois derniers siècles, ce livre est parfait pour une bonne entrée en matière. Agréable à lire et illustré, il peut se retrouver dans toutes les mains dès l’âge de 12 ans.

2. Une ruche des abeilles et du miel

Une ruche des abeilles et du miel, Collectif d’auteurs – Éditions Larousse, 2021.

Vous souhaitez accueillir des abeilles chez vous ou, tout simplement, en apprendre plus sur cet insecte pollinisateur, ce livre est fait pour vous. Il vous explique comment aider les abeilles sauvages en laissant des petits coins de votre jardin en friche, quand c’est possible, ou vous propose une sélection et une description de plantes mellifères à planter sur votre balcon.

Selon Céline Sabine, ce livre est un : « un guide complet pour en savoir plus sur les ruches, les abeilles, la production du miel ou même pour s’y mettre soi-même. » On y retrouve les différents types de ruches et de matériaux et surtout on y apprend qu’il « ne faut pas faire n’importe quoi. »

3. Terre ferme

Terre ferme, Élise Gruau, Aurélie Castex – Éditions Marabulles, 2021.

Véritable coup de cœur de Céline Sabine, la bande-dessinée Terre ferme permet de sensibiliser au monde agricole et à ses difficultés. Inspirée d’une histoire vraie, elle raconte comment un frère et une sœur reprennent la ferme familiale. Éleveurs laitiers, respectueux des animaux et proches de la nature, ils se rendent compte qu’ils ne s’en sortent pas financièrement malgré leur « surproduction ». Ils décident de passer au bio grâce à leur banquier qui leur souffle l’idée.

Joliment illustrée par Aurélie Castex, la BD révèle les difficultés pour les éleveurs à passer en bio. Des voisins en agriculture conventionnelle qui se moquent aux difficultés techniques de reprendre une ferme familiale, l’ouvrage livre « un bel hommage au métier d’agriculteur. »

4. Créations green attitude

Créations green attitude, Christl Exelmans – Éditions Marie-Claire, 2022.

Céline Sabine présente ce quatrième livre comme « un guide pratique composée de recettes toutes simples pour faire ses produits de beauté, d’entretien, de cuisine » et même du bricolage avec des DIY, le tout, à base de produits naturels. Pizza au pissenlit, sel de bain, gelée de roses, teinture : « un livre sympa » rempli d’idées toutes simples.

5. Vaincre l’injustice climatique et sociale

Vaincre l’injustice climatique et sociale, Naomi Klein, Rebecca Stefoff – Éditions Actes Sud, 2021.

Dernier livre de la sélection, Vaincre l’injustice climatique et sociale « revient sur les causes du défi climatique et la mobilisation des jeunes et des communautés » à travers le monde. Naomi Klein montre comment les jeunes ont pu faire changer les choses et avoir un impact sur les politiques et combien ils sont déterminés à proposer une planète plus équitable puisque chaque région du globe est impactée différemment par les changements climatiques.

Des conseils pour sensibiliser, à son échelle, le plus de monde au réchauffement de la planète sont distillés tout au long du livre. Céline Sabine termine par dire que le livre de Naomi Klein est « très bien mené et à mettre entre le maximum de mains ! »

Cette sélection est à retrouver à la Bibliothèque Louis Notari et toute l’équipe se fera un plaisir de vous accueillir et vous conseiller si vous souhaitez découvrir de nouveaux livres.

A noter : une grainothèque et une bouturothèque viennent d’être installées dans la bibliothèque. Tout le monde peut venir choisir quelques graines ou boutures à planter chez soi, gratuitement.