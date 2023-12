La Côte d’Azur, au piège de l’érosion du littoral

Un podcast signé Radio Monaco.

Alors que le réchauffement climatique intensifie le risque de vague submersion, la question de l’érosion du littoral se révèle très complexe sur la Côte d’Azur. Nichées sur un cordon étroit entre les Alpes et la Méditerranée, les routes ont été construites en haut de plage, là où l’on aurait dû laisser de la place pour absorber l’énergie des vagues.

Parmi les zones les plus vulnérables : le cordon littoral entre Villeneuve-Loubet et Antibes. En effet, cette route se retrouve submergée et fermée en automne et en hiver. « C’est un exemple parmi d’autres », insiste Didier Laurent.

Trésors de Méditerranée menacés : un littoral grignoté

Cet ingénieur en environnement anime des ateliers sur le recul du trait de côte en tant que bénévole au sein de France Nature Environnement. Il s’est exprimé au micro de Radio Monaco.