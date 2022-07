Il y en a pour tous les goûts, du polar aux œuvres plus originales et légères, la Médiathèque de Monaco a effectué une jolie sélection de livres.

La chaleur est accablante et l’envie de se prélasser se fait toujours plus présente. Spécialement pour vous, Céline Sabine, conservateur adjoint à la Médiathèque de Monaco, Ghislaine Rapaire et Sophie Gargiulo, toutes deux bibliothécaires, ont sélectionné six livres à lire cet été, à l’ombre d’un arbre ou sur sa serviette de plage.

1. Les embrouillaminis

Les embrouillaminis, Pierre Raufast – Éditions Aux Forges de Vulcain, 2021.

Pour cet été, Ghislaine Rapaire a voulu présenter des livres originaux, pour s’amuser. Elle tient tout de même à préciser que « ce sont des livres d’une très bonne qualité littéraire ! »

Avec Les embrouillaminis, Ghislaine Rapaire annonce d’emblée : « il ne faut pas s’attendre à un récit linéaire classique ». En effet, l’intérêt principal de ce livre réside dans le fait qu’il est possible de faire des choix, à l’instar des séries interactives qui fleurissent sur les plateformes de streaming.

Ainsi, le lecteur peut venir en aide au personnage principal, éternel indécis dans les choix de sa vie. « Une vraie réussite, c’est jubilatoire et bien écrit » explique Ghislaine Rapaire en encensant le livre.

2. Les trois vies de Lucie

Les trois vies de Lucie, Iegor Gran – Éditions P.O.L, 2006.

Autre livre d’une ingéniosité folle, Les trois vies de Lucie rassemble trois histoires en une. La première se lit sur les pages de gauche, la deuxième sur les pages de droite et la dernière en lisant l’ensemble des pages comme pour un roman normal.

« C’est l’histoire d’un couple qui se fait, se défait avec le point de vue de la femme (politiquement à droite sur les pages de droite), le point de vue de l’homme (politiquement à gauche sur les pages de gauche) ». Chacun souhaite éliminer son compagnon mais finalement, après la lecture de l’ensemble du roman, des surprises surviennent. « Ça se tient et c’est bien écrit » précise Ghislaine Rapaire.

3. L’eau rouge

L’eau rouge, Jurica Pavičić – Éditions Agullo, 2021.

Que serait un bon été sans un roman policier ? Sophie Gargiulo en propose un bien loin des standards anglo-saxons ou scandinaves. Pour cause, L’eau rouge provient de Croatie et a été plusieurs fois lauréat de grands prix.

Sophie Gargiulo commence par installer l’ambiance : « Tout se passe dans l’ex-Yougoslavie et la Croatie actuelle, […] dans un petit bourg de la côte dalmate. C’est l’histoire de Silva, une jeune fille de 17 ans qui disparaît à l’occasion de la fête des pêcheurs. […] La scène se déroule en 1989, période charnière de la fin du bloc communiste, dans la Yougoslavie agonisante. »

Pour différentes raisons, l’affaire est classée, sans pour autant avoir retrouvé Silva, et seule la famille va poursuivre les recherches pendant 30 ans. L’occasion pour l’auteur, mais également journaliste, de montrer « les bouleversements de la société croate, la chute du communisme, la guerre civile, l’effondrement de l’économie, la corruption et le bétonnage de la côte dalmate. » Avec ce roman, Sophie Gargiulo, propose de découvrir la Croatie à travers un polar psychologique à « l’écriture sobre et efficace. »

4. Le chant de Shilo

Le chant de Shilo, Sébastien Ménestrier – Éditions Zoé, 2022.

Changement de registre. À travers sa sélection, Céline Sabine fait voyager les lecteurs dans les îles. Le Chant de Shilo est un petit livre facile à lire et divisé en plusieurs chants à l’image de l’Odyssée d’Homère. Le roman en est d’ailleurs une relecture puisqu’il narre les aventures d’une jeune fille qui se grime en garçon pour accompagner Ulysse jusqu’à Troie.

Sur le chemin du retour, cette fille décide de rester sur l’île aux Cyclopes pour échapper au joug des rois. Elle va aussi s’allier aux femmes cyclopes pour les aider à se défaire de l’emprise des hommes cyclopes qui les violentent. D’après Céline Sabine, ce livre « est une version féministe de l’Odyssée, […] un récit d’amour, de violence mais aussi d’émancipation. »

5. Rêver des îles

Rêver des îles, Francis Gavin – Éditions Autrement, 2021.

Le voyage continue et prend même une tournure philosophique. Avec ce dernier livre, Céline Sabine promet « un livre qui fait s’évader, qui permet de méditer, de se questionner, de s’éloigner ».

Francis Gavin, l’auteur du livre et également médecin écossais raconte sa propre expérience des îles, la place de la solitude et ses bienfaits. L’auteur explore différentes îles et présente leur « histoire, leurs conditions de vie, leurs paysages. […] On voyage avec [l’auteur]. » Un voyage qui se fait le plus souvent dans la fraîcheur des îles du nord. Une fraîcheur bienvenue lors des fortes chaleurs de l’été.

La bibliothèque propose également un service de livres numériques compris dans l’abonnement. L’occasion pour les lecteurs exilés en vacances d’accéder à distance à de nombreux autres livres.

Pour rappel, l’abonnement est valable 10 ans et revient à 20€ et 10€ pour les étudiants, les mineurs et les personnes âgées de plus de 60 ans.