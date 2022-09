Découvrez toutes les spécialités du bassin Méditerranéen à travers la gastronomie, l’art et la mode dès ce vendredi et jusqu’au 4 septembre.

Danses folkloriques, live cooking et défilé de mode, le meilleur des pays bordant la Méditerranée sera à Monaco du 2 au 4 septembre.

Sous le Haut Patronage du Prince Albert II, le Salon de la Méditerranée mettra en relation une soixantaine d’artisans et producteurs de la Principauté, de France, d’Italie, du Liban, de la Grèce et de la Turquie, pour offrir au regard comme aux papilles des visiteurs une expérience unique.

Les exposants sont issus de différents secteurs : la mode, l’art et la gastronomie et vont défendre leur savoir-faire avec passion. Parmi eux, Sublime Monte-Carlo, Nikos Maros, et Olio Ansaldi, boutique d’huile d’olive implantée notamment à Imperia.

L’événement est un lieu de rencontre et représente une réelle source d’inspiration. En plus d’y déguster une multitude de mets sucrés et salés, vous pourrez y faire quelques emplettes grâce aux conseils avisés des professionnels. Garantie prix direct producteur !

Le programme complet est à retrouver sur le site officiel de l’événement.

Infos pratiques :