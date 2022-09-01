Познакомьтесь с яркой палитрой культурных особенностей стран средиземноморского побережья с помощью языка гастрономии, искусства и моды с этой пятницы и до 4 сентября.

Фольклорные танцы, кулинарные шоу и показы мод — со 2 по 4 сентября в Монако будет представлено всё лучшее с берегов Средиземного моря.

Мероприятие организовано под высоким патронажем Князя Альбера II. В выставке-ярмарке примут участие около шестидесяти ремесленников и производителей из Княжества, Франции, Италии, Ливана, Греции и Турции, которые обеспечат посетителям уникальные впечатления на любой вкус и цвет.

Участники выставки представляют различные отрасли: моду, искусство и гастрономию, — и с энтузиазмом делятся опытом. Среди них Sublime Monte-Carlo, Никос Марос (Nikos Maros) и магазин оливкового масла из Империи Olio Ansaldi.

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Это мероприятие – перекрёсток культур и настоящий источник вдохновения. Помимо дегустации разнообразных блюд и десертов, посетители могут на месте приобрести понравившиеся продукты под чутким руководством профессионалов. Цены от прямого производителя гарантированы!

С подробной программой можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия.

Практическая информация :