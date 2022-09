Tenez-vous prêts, les places de la 45ème édition seront en vente dès lundi prochain, le 12 septembre !

Le Festival du Cirque de Monte-Carlo aura bien lieu cette année, pour le bonheur des petits et des plus grands qui auront patienté longuement pour voir les acrobates et les clowns. Après deux années d’arrêt forcé à cause du Covid-19, le cirque sera de nouveau sur le devant de la scène pour dix jours de spectacles mémorables, entre le 20 et le 29 janvier 2023.

© Festival International du Cirque de Monte-Carlo

Cette manifestation créée en 1974 par le Prince Rainier III est devenue incontournable à Monaco. En tant que Présidente d’Honneur de la Fédération mondiale du cirque, la Princesse Stéphanie y est souvent associée. Elle s’implique pleinement dans la conception et l’organisation des spectacles avec le souci majeur de respecter le Cirque traditionnel, c’est-à-dire celui avec les animaux.

© Festival International du Cirque de Monte-Carlo

10ème Edition de New Generation

Le festival sera également marqué par la 10ème édition de la New Generation. Cette compétition de cirque organisée pour les jeunes artistes permet aux petits et adolescents de se produire sur une scène prestigieuse. Sous le chapiteau de Fontvieille, équilibristes, jongleurs, acrobates et dresseurs proposeront leur numéro devant un jury junior et un un jury international pour tenter de remporter le Junior d’Or.

