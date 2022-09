Denise Campbell Bauer a été accueillie au Palais Princier ce jeudi 29 septembre.

Le Prince Albert II a reçu hier Denise Campbell Bauer, nouvelle Ambassadrice Extraordinaire et Plénipotentiaire des Etats-Unis en Principauté de Monaco. Cette dernière lui a présenté ses lettres de créance, à cette occasion.

© Eric Mathon / Palais Princier

Diplomate expérimentée, membre de la direction d’organisations à but non lucratif et avocate de la voix des femmes en politique et dans les politiques, Denise Campbell Bauer a également été Ambassadrice des États-Unis auprès du Royaume de Belgique d’août 2013 à janvier 2017, à la tête de l’une des plus grandes ambassades d’Europe.