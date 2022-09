Maros Sefcovic s’est rendu au Palais Princier le 28 septembre dernier.

C’est accompagné de sa délégation de l’Union européenne, composée de Clara Martinez Alberola, Conseillère principale au Secrétariat général de la Commission européenne, Camille Hubac, membre de son Cabinet et Nicolas Von Lingen, Chef de l’Unité « EEE, Suisse et Micro-Etats », que Maros Sefcovic a été reçu par le Prince Albert II le 28 septembre dernier.

Une visite effectuée au Palais Princier, en sa qualité de Vice-Président de la Commission européenne en charge des relations interinstitutionnelles et de la prospective.

Maros Sefcovic et sa délégation ont ainsi pu s’entretenir avec les plus hautes autorités de l’Etat sur les enjeux de la négociation et avoir une meilleure connaissance des spécificités de la Principauté, dans ses dimensions géographiques, sociales, économiques et environnementales.

LIRE AUSSI : 2023, l’année du Prince Rainier III

Et pour cause : responsable des relations avec la Suisse et le Royaume-Uni, Maros Sefcovic est également l’interlocuteur politique de la Principauté de Monaco dans le cadre de la négociation d’un accord d’association avec l’Union européenne, qui s’est ouverte en 2015.

Le Vice-Président a également participé à un déjeuner de travail, en présence du Ministre d’Etat, Pierre Dartout, et de l’ensemble des Conseillers de Gouvernement-Ministres. Lui et sa délégation se sont aussi entretenus avec le Président et plusieurs élus du Conseil national.

Après cela, ils ont assisté à une présentation sur les grands projets urbanistiques en cours de réalisation sur le territoire monégasque, avant de se rendre à l’entreprise 3X Engineering, spécialisée dans l’entretien de pipelines à l’aide de technologies innovantes.