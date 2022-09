Des vallées sinistrées à l’Ukraine, cette jeune association organise des collectes pour apporter un peu de réconfort à ceux qui en ont besoin.

Ce mois-ci, l’article de notre série consacrée aux associations de la Principauté et de la Côte d’Azur se concentre sur Soleil Royal 06, créée en 2020.

Un soleil « pour apporter un rayon de lumière », Roya « en hommage à la vallée sinistrée », et un L final, comme Laurent Castex. Président de l’association Soleil Royal 06, ce Mentonnais œuvre depuis deux ans, aux côtés de sa mère Claudine Artieri, pour apporter chaleur et réconfort à ceux qui ont tout perdu. C’est en 2020 que l’association trouve son origine, lorsque la tempête Alex ravage les vallées des Alpes-Maritimes.

« Avant la création de l’association, nous avons été bénévoles dans la vallée de la Roya, nous explique Laurent. Après six mois sur place, Soleil Royal 06 était créée. »

Au secours des vallées sinistrées

Aidé par un ami d’enfance, Michaël Janot, Laurent Castex commence alors à monter plusieurs tonnes de meubles, de produits d’hygiène et de nourriture aux familles sinistrées. Mais petit à petit, un détail le frappe : les enfants et leur tristesse. « Je me suis dit que cette association devait être liée aux enfants, confie-t-il. Nous avons donc organisé un premier Noël : on a décoré les offices du tourisme de Breil-sur-Roya et Fontan, avec les moyens du bord… Les décorations et les sapins de Noël provenaient de dons. On a aussi fait une collecte de peluches, que nous avons distribuées. On en avait plusieurs milliers. »

© Soleil Royal 06

Coup de chance : les Azuréens ont été nombreux à répondre à l’appel, en particulier à Monaco. Et c’est Laurent en personne qui, à bord de sa voiture personnelle, a sillonné les routes pour récupérer ces peluches directement au domicile des donateurs. « Je les ai lavées et séchées chez moi avant de les distribuer », ajoute-t-il.

© Soleil Royal 06

Un tel investissement personnel pourrait surprendre. Mais pour Laurent Castex, c’est une évidence : « j’allais en colonie de vacances à Fontan quand j’étais petit, et je me suis dit « c’est ma vallée, il faut la remettre sur pied. » Ça a été un déclencheur. En parallèle, ma mère était présidente du fonds social d’une société à Monaco, et chaque Noël, je voyais tout ce qu’elle faisait pour les enfants. Ils venaient une seule après-midi, mais repartaient avec un sourire énorme. Je pense que ça m’a aidé. »

Rénovation d’appartements, avec l’aide des aéronautes de Monaco et de l’ASM Féminin, second Noël de la Roya avec distribution de cadeaux, collecte de fruits et légumes pour personnes âgées, soutien aux familles… Les actions se multiplient et se diversifient, pour apporter chaleur et réconfort aux victimes de la tempête et – surtout – leur assurer que l’association ne les a pas oubliées. D’autres projets pourraient d’ailleurs voir le jour au cours des prochains mois.

Redonner le sourire aux enfants d’Ukraine

Deux ans après le passage de la tempête, un nouveau drame nécessite une forte mobilisation : la guerre en Ukraine. L’association, qui compte aujourd’hui 35 membres, dont six actifs, n’a pas hésité à organiser une collecte en faveur des Ukrainiens. Mais une question essentielle se pose à l’époque : comment acheminer les produits collectés jusqu’en Ukraine ? La solution est rapidement trouvée : Soleil Royal 06 décide de se déplacer directement.

Une fois la date de départ fixée, les bénévoles de l’association ne perdent pas une seconde. Il faut rapidement trouver les contacts sur place, planifier le trajet et organiser la collecte en elle-même. Secondé par une membre chargée de la logistique, Laurent gère les dons devant les supermarchés et sur les réseaux sociaux, puis stocke le tout chez lui pour préparer une cinquantaine de colis, décorés par des dessins des élèves du FANB.

Le 25 mars, à 5h30 du matin, quatre camionnettes pleines à craquer partent pour la frontière entre la Slovaquie et l’Ukraine. « On est partis à onze personnes, précise Laurent. On a apporté de la nourriture, des produits d’hygiènes et des appareils médicaux, comme des béquilles, des attelles, des pansements ou des fauteuils roulants. »

Sur place, Laurent et son équipe assurent la distribution auprès des familles pendant une demie-journée. « Certains pensaient qu’on était fous d’entrer dans un pays en guerre, mais je considère que je suis entré dans un pays « normal ». Nous n’étions pas dans une zone bombardée, même si des sirènes ont retenti la veille. (…) On nous a amenés dans le hangar, où une dame nous attendait.

On a vu que les gens venaient récupérer des choses, on a vu des gens en pleurs, des femmes et des enfants seuls. C’était dur. Ensuite, on nous a emmenés dans un camp – un supermarché désaffecté – où nous avons vu 200 enfants dormir sur des palettes en bois. Il y avait une trentaine de mamans, ce qui veut dire qu’elles s’occupaient d’enfants dont les parents ne sont plus là. »

© Soleil Royal 06

En quelques minutes, les bénévoles de l’association distribuent à ces enfants chocolats, bonbons, coloriages, peluches… « Les enfants sont arrivés avec leurs petits sacs à dos, les ont remplis et sont allés les cacher sous leurs paillasses. »

Une fois rentrée, l’association a voulu aller plus loin, en permettant aux enfants de poursuivre leur scolarité sur le territoire ukrainien. Voilà pourquoi Soleil Royal 06 a organisé plusieurs collectes de fournitures scolaires. « Je pense que l’éducation est essentielle », commente Laurent Castex. Une première garnison de stylos, cartables, trousses et cahiers a pu être convoyée.

Pour soutenir Soleil Royal 06, vous pouvez suivre l’actualité de ses collectes sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également faire un don financier ou matériel, ou devenir bénévole, en contactant Laurent Castex par téléphone au : 06 66 67 53 06.

Les dons par chèque sont acceptés, ils doivent être libellés à l’ordre « Association Soleil Royal 06 » et envoyés à : Soleil Royal 06, 262 avenue des mimosas, Résidence du midi, 06190 Roquebrune-Cap-Martin.

Enfin, l’association est à la recherche d’un véhicule type Kangoo, pour s’occuper des collectes.