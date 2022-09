La soirée consacrée à cette affection dégénérative aura lieu le 20 septembre, veille de la Journée mondiale Alzheimer.

Le 21 septembre prochain se déroulera la Journée mondiale Alzheimer. A cette occasion, l’Association Monégasque pour la recherche sur la Maladie d’Alzheimer organisera, le 20 septembre, une soirée spéciale au théâtre Princesse Grace.

Une soirée qui débutera par la projection du film Une vie démente, de Ann Sirot et Raphaël Balboni, et qui se poursuivra par une conférence-débat. Y participeront le Pr Jacques Bringer, Président du Comité d’Ethique de l’Académie Nationale de Médecine, Fabrice Gail, Pr à l’Ecole des hautes études en santé publique et le Dr Sandrine Louchart de La Chapelle, chef de département de la filière gériatrie au Centre Hospitalier Princesse Grace.

Ces professionnels aborderont les différents aspects de cette affection dégénérative, responsable de la perte de mémoire, de troubles du comportement et d’une perte progressive d’autonomie. Une maladie extrêmement complexe pour la victime et son entourage, et qui touche chaque année en France 225 000 nouvelles personnes.

Infos pratiques :

Mardi 20 septembre, au Théâtre Princesse Grace

Projection à 18 heures, conférence/débat à 19 heures

Entrée libre, places limitées

Réservation obligatoire à info@ampa-monaco.com

Synopsis du film « Une vie démente » :

Alex et Noémie voudraient avoir un enfant. Leurs plans sont chamboulés quand Suzanne, la mère d’Alex, adopte un comportement de plus en plus farfelu. Entre l’enfant désiré et l’enfant que Suzanne redevient, tout s’emmêle. C’est l’histoire d’un rodéo, la traversée agitée d’un couple qui découvre la parentalité à l’envers ! Un sujet dramatique, traité avec un humour plein de grâce !