L’évènement est gratuit et en libre accès.

Sentiment violent et étrange empreint de vitalité et de fatigue, la colère fait partie de notre quotidien. Le rendez-vous, créé par Charlotte Casiraghi, reviendra le 10 novembre prochain, au Théâtre Princesse Grace pour philosopher sur cet état d’esprit particulier.

De 19 heures à 21 heures, les philosophes Sophie Galabru et Michel Erman et la sociologue Gisele Sapiro débattront de cet état affectif violent, le tout présenté et animé par Robert Maggiori.

© Les Rencontres Philosophiques

Lors de ces rencontres, le public aussi peut participer et est même encouragé à dialoguer avec les intervenants pour ouvrir la philosophie à tous et revenir aux bases de la philosophie, bien loin d’une science inaccessible.

L’évènement est totalement gratuit et ouvert à tous. Pour y participer il faut néanmoins réserver sa place sur le site internet ou se présenter au guichet du théâtre une heure avant le début.

D’autres rencontres sont déjà organisées pour le mois de décembre, janvier, mars et avril. Ils auront respectivement comme thèmes « L’amour fou », « Masculin féminin neutre etc. », « Rêver » et « La justice ».

Plus d’informations et réservation des places : PhiloMonaco