Une nouvelle charte interne a été signée pour faire de la Société des Bains de Mer une entreprise modèle.

Depuis la première charte en 2008, la SBM s’est fixée tous les cinq ans plusieurs objectifs. Le 27 octobre dernier, la Société des Bains de Mer a renouvelé son engagement en signant une quatrième charte « Go Sustainable ». Avec ces initiatives, la SBM s’accorde également avec les objectifs fixés par le Gouvernement Princier de diminuer de 50% ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 et d’atteindre la complète neutralité en 2050.

La quatrième charte renferme 22 actions divisées en quatre axes, toutes à mener entre 2022 et 2026 :

Le premier axe concerne « Le Management des actions sur le Développement Durable ». Concrètement, la SBM s’engage à former tous ses corps de métiers pour les sensibiliser et ainsi favoriser les solutions durables.

Le deuxième volet de la charte s’intéresse aux clients et aux fournisseurs, notamment en accentuant la communication pour les sensibiliser au zéro plastique, zéro déchet et zéro papier.

La « Décarbonisation », troisième axe, vise à diminuer de 55% les émissions de gaz à effet de serre de la SBM pour 2030. Pour cela, la société compte travailler sur ses achats, rendre ses véhicules électriques, favoriser l’économie circulaire, réduire ses déchets et enfin, intensifier le recours aux énergies renouvelables.

Avec son dernier axe « Valorisation & préservation du patrimoine naturel », la SBM souhaite supprimer tout produit dangereux qui pourrait se retrouver dans la nature et en particulier dans l’eau afin de préserver les ressources en eau potable de la Principauté. Elle désire également faire appel et soutenir des projets de proximité dédiés à la biodiversité comme la production de miel local ou la création de potagers, par exemple.

Lors de la signature de la charte, Jean-Luc Biamonti, Président-Délégué de la SBM, a déclaré : « Notre Groupe s’est engagé, il y a plus de 10 ans, pour un luxe plus responsable de l’environnement. Aujourd’hui, nous devons accélérer avec nos collaborateurs et nos fournisseurs, et offrir à nos clients une nouvelle expérience de Resort durable. »