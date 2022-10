Le Cinéma des Beaux-Arts, le Musée océanographique et Monaco le Grand Tour viennent enrichir l’offre de l’application.

L’application était moins utilisée depuis le test de la gratuité des transports en Principauté. Le Gouvernement vient de lui trouver une nouvelle fonction.

Il est à présent possible de consulter les horaires des films du Cinéma des Beaux-Arts et de réserver ses billets à l’avance. Il en est de même pour le Musée Océanographique et Monaco le Grand Tour.

Une application qui s’étoffe de mois en mois

Initialement lancée en 2021 comme une simple application de transport qui permettait d’acheter ses titres, elle s’est diversifiée au fil du temps. Aujourd’hui l’application fourmille de fonctionnalités. Elle permet de visualiser les arrêts de bus, les parkings, les horodateurs, les Monabikes mais aussi d’enregistrer ses propres pass ou billets de manière à concentrer tous ses documents en une même application, pour plus de praticité.

Le partenariat signé avec les espaces culturels poursuit l’évolution et l’intégration, dans la vie des résidents, touristes et salariés, de l’application qui enregistre, à ce jour, 24 000 téléchargements.

Plus d’informations : Monapass