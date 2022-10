Venez visiter cette réplique exacte d’un vaisseau marchand du XVIIIe siècle.

Son nom ? Le Götheborg. Depuis ce mardi 4 octobre, et jusqu’à ce jeudi 6 octobre, ce magnifique voilier suédois, tout en bois, est amarré dans le Port Hercule, au Quai Rainier III. Un navire de 47 mètres de long, construit en 2005, mais typique du XVIIIe siècle.

Le Prince Albert II est monté à son bord ce mardi, mais sachez que vous pourrez également visiter ce superbe navire mercredi et jeudi. L’occasion d’en apprendre plus sur l’histoire de la Compagnie britannique des Indes orientales et de vous prendre, le temps d’une visite, pour un véritable marin des années 1700.

Admirez le pont du bateau, son gouvernail, son cabestan et sa cloche, ainsi que ses dix canons imposants, et découvrez deux pièces du navire original, puisque ce bateau est en réalité une réplique très fidèle du véritable Götheborg, vaisseau marchand qui avait coulé en mer du Nord au cours de son troisième voyage vers l’Asie en 1745.

A noter que des matelots seront présents à bord, pour répondre (en anglais), à toutes vos questions. A l’issue de la visite, la boutique vous attend pour conserver un souvenir de cette aventure unique.

Plus d’infos :