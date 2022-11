D’après plusieurs sources locales, l’appareil appartenait à la société privée monégasque MonacAir.

C’est entre Eze-sur-Mer et Villefranche, et plus précisément au niveau du Col d’Eze, qu’un hélicoptère s’est écrasé ce vendredi après-midi, peu après 14 heures. A l’heure actuelle, une quarantaine de pompiers, la police et la gendarmerie sont déployés sur les lieux de l’accident, qui a fait au moins deux morts. D’après Nice Matin, l’hélicoptère appartenait à la société monégasque MonacAir et assurait la liaison entre la Suisse et la Côte d’Azur. Il serait, selon France Bleu Azur, parti de Lausanne pour rejoindre la Principauté.

A son bord, un pilote et au moins un passager de nationalité russe, qui sont les deux premières victimes retrouvées par les secours. Toujours selon France Bleu Azur, une troisième personne, également de nationalité russe, serait recherchée.

Les pompiers maralpins précisent qu’il n’y a pas de risque de propagation de feu à la végétation. Pour l’instant, les circonstances de cet accident n’ont pas été révélées ; Nice Matin indique cependant que les conditions météorologiques étaient pourtant bonnes au moment du crash, en précisant qu’une enquête a été ouverte par la gendarmerie des transports aériens.