À l’occasion de la journée internationale des droits de l’enfant, l’AS Monaco s’est mobilisée pour la deuxième année consécutive en faveur de la protection de l’enfance, aux côtés de la Ligue de Football Professionnel, des clubs de Ligue 1 Uber Eats et de la Convention Nationale des Associations de Protection de l’Enfant (CNAPE), représentée par Mohamed Bouhafsi.

Le 10 novembre dernier, l’AS Monaco a accueilli treize enfants des Alpes-de-Haute-Provence au Centre de Performance. Ces jeunes enfants en difficultés ont été retenus pour représenter l’AS Monaco au cours de la deuxième édition du Tournoi des Défenseurs de l’Enfance.

Après avoir assisté à l’entraînement de Wissam Ben Yedder et de ses coéquipiers, ils ont eu la surprise de voir tous les joueurs monégasques venir les saluer et échanger quelques instants avec eux, dont les mondialistes Youssouf Fofana, Axel Disasi et autre Breel Embolo. Les enfants ont ensuite reçu leurs tenues de l’AS Monaco pour participer au Tournoi des Défenseurs de l’Enfance.

Les 20 clubs de Ligue 1 présents pour le Tournoi des Défenseurs de l’Enfance

Le tournoi s’est déroulé le 20 novembre dernier au Parc des Princes. En cette journée internationale des droits de l’enfant, 240 enfants ont ainsi représenté les 20 clubs de Ligue 1 Uber Eats en participant à une compétition conviviale, finalement remportée par le Paris SG, sous les yeux de la ministre française des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, Amélie Oudéa-Castéra.

« Les vies de ces enfants ont été marquées par des événements très durs, a confié Mohamed Bouhafsi, ambassadeur de la CNAPE. Notre objectif est de leur offrir une expérience exceptionnelle qui les sorte de leur quotidien mais au-delà de leur montrer qu’ils ont le droit et l’opportunité de vivre des moments de joie. Le football a ce pouvoir. Ils s’en souviendront toute leur vie. »