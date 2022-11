Le Pape François, tout comme le Secrétaire d’Etat, a tenu à saluer le Couple Princier.

L’excellente relation entre le Vatican et la Principauté devrait perdurer. Samedi 22 octobre, le nouvel ambassadeur de Monaco au Saint-Siège, Philippe Orengo, a rencontré le Pape François. L’ambassadeur a remis ses lettres de créance lors d’une cérémonie se déroulant au Palais Apostolique. Il s’est ensuite entretenu en privé avec le Pape, dans sa bibliothèque.

Par la voix de Philippe Orengo, le Saint-Père lui a demandé de transmettre sa « très chaleureuse considération ainsi que ses vœux de bonheur et de prospérité » au Prince ainsi qu’à sa Famille.

Le nouvel ambassadeur a ensuite rencontré le Cardinal Secrétaire d’Etat, Pietro Parolin, dans sa résidence. Ce dernier a regretté de ne pas avoir pu rencontrer le Prince Albert II et la Princesse Charlène lors de leur déplacement au Vatican en juillet dernier. Il a, par ailleurs, salué « la volonté du Prince Souverain d’œuvrer au resserrement toujours plus accompli des liens [avec la Principauté] » et « a manifesté l’intérêt que porte le Saint-Siège à l’invitation faite au Saint-Père de se rendre en Principauté. »