Le Centre de soins Prince Albert II, inauguré en Asie

Il s'agit d'un centre spécialisé dans les soins liés à la naissance.

Le président du Timor-Leste, Jośe Ramos Horta, a inauguré le centre Prince Albert II de soins obstétriques d'urgence et de soins aux nouveau-nés (BEmONC), récemment rénové à Same, dans la municipalité de Manufahi. Ce centre concernera plus de 6 000 mères qui ont besoin de soins de santé maternelle et reproductive.

Le centre BEmONC, financé par le Prince Albert II, le Fonds des Nations unies (ou UNFPA) pour la population et le gouvernement australien, sera également soutenu par des prestataires de soins de santé, en plus d'être équipé d'un matériel médical neuf. Ces prestataires devront identifier les mères à risque avant, pendant et après l'accouchement.

« Le monde n'existe pas sans les mères. Investir dans les établissements de santé est très important pour sauver la vie des mères et des bébés au Timor-Leste », a déclaré le président Jośe Ramos Horta lors du lancement. Le Timor-Leste a l'un des taux de mortalité maternelle les plus élevés d'Asie du Sud-Est, avec 195 pour 100 000 naissances vivantes, et un taux de mortalité infantile de 30 pour 1 000 naissances vivantes.