Le Prince Albert II remet une prestigieuse décoration à Michel Boeri

Michel Boeri est Président du Conseil de la Couronne, mais également de l'Automobile Club de Monaco.

Jeudi 15 décembre, au sein du Palais Princier, le Prince Albert II a remis les insignes de Grand Officier dans l'Ordre des Grimaldi à Michel Boeri. Celui qui fut avocat jusqu'en 2007 a siégé pendant 30 ans au Conseil National (1972-2003), où il a même présidé la Commission des Relations Extérieures, avant d'intégrer le Conseil de la Couronne en 2006. Conseil qu'il préside depuis 2018.

Dans un communiqué, le Palais Princier évoque "une carrière exceptionnelle au service de l’intérêt général et du rayonnement international de la Principauté". Michel Boeri est également Président de l'Automobile Club de Monaco depuis 1972. Il est en partie à l'origine de la création des Grands Prix électrique et historique qui accompagnent chaque année le Grand Prix de Monaco.

« Grand Officier » fait partie des cinq classes que comprend l'Ordre des Grimaldi : chevalier, officier, commandeur, grand officier et grand-croix. Les trois premières sont des grades et les deux plus élevées, des dignités.