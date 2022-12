Outward Bound : une remise de diplôme auréolée par le Prince Albert II

En tant que parrain de l'association Outward Bound, le Souverain s'est rendu au Yacht Club pour féliciter les étudiants partis au Royaume-Uni cet été.

Retour à la normale. Alors que les échanges étudiants s'étaient arrêtés en 2019 avec la pandémie de Covid, l'association a pu envoyer des étudiants monégasques au Royaume-Uni.

Cet été, les participants au programme d'échange se sont envolés en Angleterre et au Pays de Galles pour suivre des cours d'été et parfaire leur anglais. Agés de 10 à 17 ans, les élèves ont pu expérimenter pour la première fois la vie à l'étranger. Un moment important pour eux, et surtout formateur.

Lundi 5 décembre, les jeunes Monégasques et leurs familles ont ainsi été conviés au Yacht Club pour recevoir leur diplôme. Pour l'occasion, le Prince Albert II, également parrain de l'association, leur a remis leur certification en main propre et le Souverain en a profité pour saluer leur courage et leur autonomie.

« Après deux années difficiles où les étudiants n'ont pas pu se rendre au Royaume-Uni à cause du Covid, cette soirée a été une célébration d'Outward Bound et de l'impact positif que ses cours peuvent avoir sur la vie des jeunes. Je tiens à remercier tous nos supporters (...) ainsi que notre parrain le Prince Albert de Monaco qui, une fois de plus, a pris le temps de rencontrer les étudiants et de leur remettre leurs certificats », a déclaré Sarah O'Connor, Présidente d'Outward Bound.

