Le Gouvernement rend visite à Monaco Telecom sur fond de panne géante survenue la semaine dernière

La rencontre a permis de mieux comprendre le problème et de mettre en cause la fiabilité des groupes électrogènes.

Mardi dernier, Monaco Telecom connaissait une panne qui avait affecté toute la Principauté, empêchant de nombreuses personnes d'accéder aux communications mobiles mais aussi fixes, et déconnectant Monaco pendant quelques heures. A la suite de cet incident technique, dû à un groupe électrogène défaillant, le Gouvernement s'est rendu au siège de l'opérateur monégasque pour comprendre l'origine du problème, de manière à ce qu'il ne se reproduise plus.

Ainsi, jeudi 1er décembre, le Ministre d'Etat, Pierre Dartout, et la Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Equipement, Céline Caron-Dagioni, ont rencontré le Président de Monaco Telecom, Etienne Franzi, et son Directeur Général, Martin Peronnet.

Lors de l'entretien, Pierre Dartout s'est interrogé « sur la fiabilité de manière générale des groupes électrogènes qui peuvent être en fonction en Principauté, à un moment où nous allons peut-être y avoir recours plus régulièrement dans notre alimentation électrique. »

Objectif : raccordement total à la fibre

Cette rencontre était aussi l'occasion de discuter du déploiement de la fibre en Principauté. Moins énergivore et plus fiable que le réseau cuivré, la fibre a aussi l'avantage d'être bien plus rapide. Pourtant, 800 particuliers et 2 500 petites et moyennes entreprises sont encore raccordés à l'ancien réseau. Un problème que les Pouvoirs Publics comme Monaco Telecom souhaitent résoudre prochainement.