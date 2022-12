Monaco Telecom est tombé en panne et voici pourquoi

La panne de ce mardi a été expliquée par Martin Peronnet, le directeur général de l'opérateur.

« On a beau sécuriser, redonder, tester, on sait tous que le risque de panne majeure demeure, qui déjouera nos plans et déclenchera la crise. » Voilà les premiers mots du long post de Martin Peronnet, directeur général de Monaco Telecom, sur LinkedIn. S'intitulant La Panne, la publication revient sur l'incident qui s'est produit ce mardi, de 14h30 à 21 heures.

Alors qu'une « maintenance importante des équipements d’énergie d’un des principaux datacenter de Monaco Telecom » était prévue, le groupe électrogène de secours est tombé en panne. Dès 14h34, ce sont les connexions internet, les communications mobiles et fixes qui se sont retrouvées impactées.

« Tout est remonté progressivement à partir de 15h15 quand nous avons pu rétablir l’énergie, sauf le commutateur telecom qui avait mal vécu la coupure et refusait de redémarrer. Il était 20h45 quand nous avons pu résoudre totalement cette crise », explique Martin Peronnet sur LinkedIn.

Le directeur général a tenu à remercier « les collaborateurs et qui ont œuvré sans relâche à la résolution » et a présenté ses excuses pour les dérangements subis.