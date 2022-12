Le traditionnel Bain de Noël aura lieu ce samedi matin

En plus de faire une bonne action, vous pourrez profiter des vertus de l'eau froide sur le corps, en bonne compagnie et en toute sécurité.

Avis aux amateurs de frissons. Le traditionnel Bain de Noël revient ce samedi 24 décembre. L'association « Les Amis du Bain de Noël » prévoit une matinée chaleureuse, mais seulement dans les cœurs. Avec une eau à 16 degrés, la trempette restera brève. Néanmoins elle sera des plus vivifiante. La météo, elle, devrait être plus clémente avec 10 degrés le matin et 20 degrés l'après-midi, l'occasion de se réchauffer.

Au programme : l'association donne rendez-vous aux volontaires à l'école bleue sur la plage du Larvotto à 9h30. Là-bas, petit échauffement en musique, avec des danses polynésiennes, avant de faire le grand plongeon dans la fraîche mer Méditerranée. Ensuite, pour prolonger la bonne ambiance, une collation sera servie et l'évènement se terminera avec une tombola.

Cette année, 10€ sont demandés pour se baigner, manger et participer à la tombola. La somme recueillie sera reversée à l'association « Dites-nous » qui vient en aide aux personnes âgées dans les tâches du quotidien.

Plus d'informations : Les Amis du Bain de Noël