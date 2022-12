Ordre de Saint-Charles, Ordre des Grimaldi, médailles d’honneur et du mérite… Les médaillés partagent leur joie sur les réseaux sociaux

Les heureux récipiendaires ont été récompensés en marge de la Fête du Prince.

Comme le veut la tradition, la Fête Nationale était synonyme, cette année encore, de la remise des différentes médailles, pour récompenser les récipiendaires pour le travail qu'ils ont accompli, travail qui contribue au rayonnement de la Principauté.

C'est ainsi que, le 17 novembre, ont été attribuées les médailles de l'Ordre de Saint-Charles, qui visent à récompenser le mérite et reconnaître les services rendus à l'Etat ou à la Personne du Prince. Les médaillés, réunis dans la Cour d'Honneur du Palais Princier, ont ainsi reçu leur insigne, en présence du Prince Albert II et de la Princesse Charlène, de la Princesse Caroline, de la Princesse Stéphanie, de Camille Gottlieb et d'Andréa Casiraghi.

La Cour d'Honneur a également accueilli la remise des médailles de l'Ordre des Grimaldi, qui distingue et récompense les personnes qui ont contribué au prestige de la Principauté.

Les médailles des Sports et de l'Education Physique, qui récompensent tous ceux qui contribuent au développement de l'éducation physique et des sports en Principauté, ont été remises ce même 17 novembre au Stade Louis-II, en présence du Couple Princier. La Princesse Charlène a d'ailleurs reçu la médaille de vermeil.

Le lendemain, vendredi 18 novembre, le Couple Princier a assisté à la remise des médailles d'honneur des bénévoles et du mérite national du sang, qui récompense le travail et le dévouement des donneurs de sang.

LIRE AUSSI : Le Prince Albert II montre l’exemple en donnant son sang

Toujours dans la Cour d'Honneur du Palais, le Prince Albert II a assisté à la remise des médailles d'honneur de la Croix-Rouge Monégasque, qui récompensent le dévouement et les services exceptionnels rendus à la Croix-Rouge sur le plan international ou sur le plan national.

La Sûreté et la Force Publique ont aussi eu droit à leur remise de décoration, en présence du Ministre d'Etat Pierre Dartout, sur l'esplanade du Grimaldi Forum.

Enfin, la Princesse Caroline était présente pour la remise des médailles de l'Ordre du mérite culturel, dans la bibliothèque du Palais Princier, pour distinguer et récompenser les personnes qui ont participé, par leurs œuvres ou leur enseignement, au développement des arts, des lettres et des sciences à Monaco ou qui, même à l'étranger, ont contribué, dans ces domaines au rayonnement intellectuel de la Principauté.

Des médaillés « très honorés »

Parmi les heureux récipiendaires, l'auteur de mangas Cédric Biscay, nommé Chevalier, qui n'a pas caché sa surprise et sa joie devant une telle distinction.

D'autres médaillés, tels que David Wigno, Consultant en stratégie politique et communication, ou Muriel Bubbio, Chargé de mission pour la Commission d'Insertion des Diplômés au Département des Affaires Sociales et de la Santé, ont également partagé leur joie sur les réseaux sociaux.

Toute ma gratitude, en mon nom et en celui de toute ma famille, pour avoir été nommé Chevalier dans l’Ordre de Saint Charles.

Une distinction qui m’honore autant qu’elle m’oblige encore davantage pour demain et les années futures, au service de la Principauté.#monaco pic.twitter.com/0p91DUw7D8 — David Wigno (@David_Wigno) November 19, 2022

De même, TV5Monde a salué la nomination de son PDG Yves Bigot. Robert Calcagno, CEO de l'Institut Océanographique - Fondation Prince Albert Ier, a félicité plusieurs proches de l'Institut pour leur nomination.

.@YvesBigot PDG de @TV5MONDE nommé chevalier de l’Ordre de Saint-Charles par le Prince Albert II, au Palais princier de Monaco, à l’occasion de la Fête nationale de la Principauté. pic.twitter.com/CfHaSE9XUw — TV5MONDE PRO (@TV5MONDE_pro) November 18, 2022

Enfin, l'association Pink Ribbon Monaco a adressé ses félicitations à sa Présidente, Natasha Frost-Savio, pour cette prestigieuse distinction, tout comme le P.E.N Club s'est réjoui des nominations de Robert Fillon et Mireille Grazi, tous deux membres du club.