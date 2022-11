Le Souverain aussi a rejoint la #TeamDonneur en donnant son sang au Centre de Transfusion Sanguine (CTS) du Centre Hospitalier Princesse Grace.

Seulement 30 minutes. C’est le temps que prend un don du sang. Pour sa nouvelle campagne qui appelle aux dons, le CHPG reçoit le soutien du Prince Albert II.

Le Souverain apparaît dans la dernière vidéo de l’hôpital et encourage tout le monde à le rejoindre dans la #TeamDonneur. La Principauté nécessite 5 000 poches de sang pour être autosuffisant et soigner les 800 malades transfusés à Monaco chaque année. Un nombre que Monaco peine à atteindre.

Pour participer à l’effort, il suffit de prendre rendez-vous tout au long de l’année, les mardis de 8 heures à 14 heures, les mercredis de 10 heures à 15 heures et les jeudis de 8 heures à 14 heures au +377 97 98 98 20.

Pour faciliter les déplacements et rendre le don du sang encore plus rapide, la Bloodmobile vient vous chercher pour donner votre sang et vous raccompagne chez vous ou à votre travail.

Plus d’informations : CHPG