Князь присоединился к инициативе #TeamDonneur и сдал кровь в Центре переливания крови (CTS) Клинического центра Княгини Грейс.

Всего 30 минут, и кровь сдана. Клинический центр Княгини Грейс получил поддержку Князя Альбера II в своей новой донорской кампании.

В своем последнем видео из клинического центра Князь призывает всех присоединиться к #TeamDonneur. Княжеству необходимо 5 000 пакетов крови для автономии и лечения 800 больных, которым в Монако ежегодно делают переливание крови. Монако трудно собрать такое количество крови.

Чтобы помочь в сборе крови, достаточно договориться о приеме в любое время года, по вторникам с 08:00 до 14:00, средам с 10:00 до 15:00 и четвергам с 08:00 до 14:00 по телефону +377 97 98 98 20.

Чтобы упростить перемещения и ускорить сдачу крови, Bloodmobile доставит вас в оба конца, домой или на работу.

Дополнительная информация: CHPG