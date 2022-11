Anche il Sovrano si è unito al #TeamDonneur (Team Donatori) donando il sangue al Centre de Transfusion Sanguine (CTS) del Centro Ospedaliero Principessa Grace.

Bastano appena 30 minuti per donare il sangue. Per la sua nuova campagna di appello ai donatori, il CHPG ha ricevuto il sostegno del Principe Alberto II.

Il Sovrano appare nell’ultimo video dell’ospedale e incoraggia tutti a unirsi al #TeamDonneur. Per essere autosufficiente e curare gli 800 malati che ogni anno necessitano di trasfusioni, il Principato ha bisogno di 5.000 sacche di sangue. Un numero che però fa fatica a raggiungere.

Per dare il proprio contributo, basta chiamare il +377 97 98 98 20 e prendere appuntamento durante tutto l’anno. Si riceve il martedì dalle 8:00 alle 14:00, il mercoledì dalle 10:00 alle 15:00 e il giovedì dalle 8:00 alle 14:00

Per facilitare gli spostamenti e velocizzare le donazioni, entra in gioco la Bloodmobile, che vi viene a prendere per portarvi a donare il sangue e vi riporta a casa o sul luogo di lavoro.

Per maggiori informazioni: CHPG