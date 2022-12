Your Monaco : une nouvelle application indispensable pour tous les résidents et salariés de Monaco

Transports en commun, trafic, menus des cantines, lieux d'intérêts… L'application recense tout ce qui est utile à la vie monégasque.

Your Monaco évolue et devient une application mobile. Dorénavant, résidents, pendulaires et frontaliers pourront consulter sur leur smartphone toutes les informations pratiques concernant la Principauté en français, anglais et italien.

La nouvelle application recense tous ce qui était auparavant sur le site internet Your Monaco et devient ainsi un indispensable à avoir lorsqu'on se déplace à Monaco. Vous pouvez y retrouver tout un tas d'informations et de services utiles comme :

des informations en temps réel sur les transports en commun, le trafic et les accidents

les menus des cantines scolaires et des établissements de petite enfance, horaires d’ouverture et horaires des séances de cinéma

un chatbot qui oriente l'utilisateur sur le tri des déchets

les lieux d’intérêts, les événements et les activités

des dossiers thématiques sur l'environnement, l'urbanisme et Monaco au quotidien

LIRE AUSSI : Top 5 des applications de transport de la Principauté

Pour plus de praticité, l'application permet à l'utilisateur de personnaliser son écran d'accueil pour tomber, dès l'ouverture de l'application, sur les informations souhaitées. Elle permet également de configurer ses notifications pour être alerté sur les sujets choisis au préalable.

Your Monaco sur l'App Store et sur le Google Play