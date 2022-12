Your Monaco: la nuova app indispensabile per tutti i residenti e lavoratori del Principato

Trasporti pubblici, traffico, menù delle mense, luoghi d'interesse... l'applicazione raccoglie tutte le informazioni utili per la vita monegasca.

Your Monaco si evolve e diventa un'applicazione per dispositivi mobili. D'ora in poi, residenti, pendolari e frontalieri potranno consultare sul loro smartphone tutte le informazioni pratiche che riguardano il Principato in francese, inglese e italiano.

La nuova applicazione raccoglie tutto quello che era già presente sul sito internet Your Monaco e diventa quindi indispensabile per quando si è in giro nel Principato. Troverete una serie di informazioni e servizi molto utili come:

informazioni in tempo reale sui trasporti pubblici, il traffico e gli incidenti

i menù delle mense scolastiche e delle strutture per l'infanzia. gli orari di apertura e gli orari dei film al cinema

un chatbot che aiuta l'utente con la raccolta differenziata

i luoghi d'interesse, gli eventi e le attività

documenti su temi come l'ambiente, l'urbanistica e la Monaco di tutti i giorni

Per maggiore praticità, l'applicazione permette all'utente di personalizzare la schermata home per visualizzare già in apertura le informazioni desiderate. Consente inoltre di configurare le notifiche per essere sempre aggiornati sugli argomenti precedentemente selezionati.

Trovi Your Monaco sull'App Store e su Google Play