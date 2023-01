100 ans de conférence à Monaco : découvrez le programme

L’édition anniversaire met à l’honneur des personnalités emblématiques de la Fondation Prince Pierre de Monaco.

La Fondation vous donne plusieurs rendez-vous les lundis, à 18h30, au Théâtre des Variétés.

Lundi 16 janvier : Dany Laferrière – « Le racisme en Amérique »

Le Petit traité du racisme en Amérique, qui paraît en janvier 2023, est son 36ème livre. Dany Laferrière nous invite à traverser cette longue nuit zébrée de violences et de tendresses qui part des champs de coton du Sud jusqu’aux usines du Nord.

Lundi 30 janvier : Bruno Podalydès – « La vitesse du film » (Interrogé par Jacques Kermabon, critique de cinéma)

Évoquer le rythme d’un film, c’est se pencher sur la direction d’acteurs, la façon dont la caméra embrasse l’espace, la durée des plans, les partis pris du montage, tout un ensemble de paramètres dont il sera question à l’occasion de cette rencontre avec Bruno Podalydès, ponctuée de la projection d’extraits de ses films.

Lundi 6 février : Hélène Carrère d’Encausse – « Le féminisme révolutionnaire d’Alexandra Kollontaï »

Aristocrate russe, Alexandra Kollontaï rejette très tôt son milieu, son pays et choisit la révolution et le monde. En 1917, elle est ministre du premier Gouvernement de Lénine, alors que les femmes n’accèderont à cette fonction qu’après la Seconde Guerre mondiale. Cinq ans plus tard, elle est la première femme ambassadeur de l’histoire.

Lundi 13 février : Philippe Rahm – « Architecture climatique »

La lutte contre le changement climatique oblige les architectes et urbanistes à s’emparer sérieusement de la question climatique, afin de fonder leur conception sur une meilleure prise en compte du contexte climatique local et des ressources. Ayant acquis une audience internationale dans le domaine de l’architecture et du développement durable, Philippe Rahm propose une conférence autour de cette thématique plus que jamais d’actualité.

Lundi 6 mars : Georges Vigarello – « Le corps et ses cultures : les surprises d’un parcours »

Revenir sur un parcours professionnel, retracer une lente recherche intellectuelle, ne peut manquer de subjectivité, voire de franche illusion. Comment éviter les dérives intimes, les fausses interprétations, les pièges de l’ego ? Comment raisonner avec équité sur un itinéraire vu « de l’intérieur » ? Comment, plus encore, le rendre communicable, compréhensible, suffisamment générique et révélateur pour le faire partager ?

Lundi 17 avril : Jean-Marie Rouart – « Les écrivains répondent à notre aspiration profonde à la justice »

Beaucoup d’écrivains sont entrés en lutte contre l’injustice. Voltaire, Balzac, Hugo, Zola, Mauriac, se sont engagés de toutes leurs forces pour défendre des innocents. Mais plus largement, les écrivains répondent dans leurs livres en dehors de l’ordre judiciaire à une autre aspiration : offrir un monde plus juste. Jean Marie Rouart est un écrivain et journaliste, auteur d’une trentaine d’ouvrages, principalement des romans.

Lundi 24 avril : Julian Anderson – « La composition musicale comme carrefour culturel »

Julian Anderson, compositeur, lauréat 2023 du Prix de composition Grawemeyer, commente son oratorio Exiles, créé en 2022 sous la direction de Sir Simon Rattle. Il mettra en lumière les liens multiples qui relient cette œuvre, ainsi que ses autres œuvres récentes, à sa participation au Conseil musical de la Fondation Prince Pierre.

Lundi 5 juin : Barbara Cassin – « Exposer une idée »

Les philosophes ont l’habitude d’exposer leurs idées : ils pratiquent l’art de parler, de donner des cours, des conférences et des interventions publiques ; ils savent aussi écrire et publier des articles et des livres. Ces dernières années, Barbara Cassin a voulu exposer ses idées au travers d’ « expositions », dans des institutions non plus universitaires mais muséales, et en quoi cela lui est apparu comme une nécessité, y compris philosophique.