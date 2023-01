Alerte job : le Forum de l’emploi et de la formation vous attend à Beaulieu

Hôtellerie, restauration, sécurité, forces armées, entreprises… Plus de 100 postes sont à pourvoir en Principauté et sur la Côte d’Azur.

A vos agendas ! Comme chaque année, le Syndicat Intercommunal Vocation Multiple (SIVOM) de Villefranche-sur-Mer organise le forum de l’emploi et de la formation.

Le rendez-vous, qui attire plus de 1 000 candidats tous les ans, est fixé pour le jeudi 26 janvier prochain, de 9 heures à 13 heures, au gymnase de Beaulieu-sur-Mer.

L’occasion pour les visiteurs de rencontrer des recruteurs potentiels, venus de la Côte d’Azur et de Monaco.

Près de 200 postes à pourvoir à l’aéroport de Nice

Parmi les organismes de la Principauté : la Société des Bains de Mer (SBM), le Fairmont, le Méridien, le Métropole ou Monte-Carlo Protection. Les agences 2A Intérim, MI Intérim, Boss Intérim et le Service de l’emploi de Monaco seront aussi présents.

De grands établissements azuréens, comme La Chèvre d’Or ou le Royal Riviera, des entreprises françaises, comme Engie, Super U ou Fragonard, les communes de Villefranche-sur-Mer, de Beaulieu et de Cap d’Ail, et les armées de l’air, de terre, la marine, la légion étrangère et la gendarmerie nationale sont également en recherche de candidats.

Comment travailler dans l’hôtellerie-restauration à Monaco ?

A la clé : des CDD, des CDI et des contrats de travail temporaire. Des organismes de formation seront aussi sur place, à l’instar des Compagnons du Devoir ou du Campus Sud des Métiers.

N’oubliez pas votre CV et montrez votre motivation !

Infos pratiques :