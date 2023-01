Alerte emploi : près de 200 postes à pourvoir à l’aéroport de Nice

C’est précisément la société Aviapartner, implantée à l’aéroport Nice Côte d’Azur depuis 30 ans, qui recrute pour cette nouvelle année.

Si vous êtes à la recherche d’un job, c’est le moment de postuler ! Aviapartner, la société en charge notamment de l’enregistrement et de la livraison des bagages, s’apprête à recruter 190 personnes en 2023.

Tous types de profils recherchés

Le DRH de l’entreprise s’est exprimé au micro de France Bleu Azur mercredi dernier : « Nous recherchons tous types de profils : des jeunes, des séniors, des personnes en reconversion, des demandeurs d’emplois, des personnes en situation de handicap. » Frederic Ordener a également précisé que les salaires oscilleraient entre 2 000 et 2 500 euros (brut) par mois. »

Contacté dans la foulée par Monaco Tribune, le professionnel des ressources humaines affirme que les recrutements sont en cours pour la saison estivale qui débute en avril. Cependant, des besoins se font sentir toute l’année. « Nous sommes en sous-effectif », admet-il. « Si nous proposons beaucoup de CDD, il est possible que plusieurs d’entre eux aboutissent à un CDI. D’autant que nous connaissons actuellement une pénurie de personnel partout en France, et particulièrement à Nice où il y a urgence. »

Comment expliquer ce manque d’attractivité ? « Comme dans d’autres secteurs où les conditions de travail ne sont pas faciles, le recrutement est de plus en plus compliqué pour nous, confie Frederic Ordener. Pour certains postes, ce sont des horaires décalés avec du travail de nuit, en extérieur… Les nouvelles générations aspirent sans doute à plus de confort. »

Quels sont les postes à pourvoir ?

Trois catégories d’emploi sont proposées, tout en sachant qu’une formation sera assurée en amont de la prise de poste :

Les agents clientèle (ou agents de passage) : nécessite un niveau bac à bac+2 avec une, voire deux langues étrangères pratiquées. « Il faut être souriant, garder son calme face à des passagers parfois mécontents et avoir le sens de l’accueil », précise le DRH.

Les agents de piste : « un métier en extérieur avec beaucoup de manutention et de guidage des avions. »

Des agents de trafics (ou agents des opérations) : nécessite en général un niveau bac+2 dans le milieu de l'aérien. « C'est un poste technique et de coordination qui consiste à compiler des données de vol. »

Pour postuler, envoyez votre CV et idéalement une lettre de motivation dès à présent à l’adresse suivante : job.nice@aviapartner.aero. Si votre profil intéresse, vous serez recontacté et convoqué pour un entretien et des tests, à effectuer en présentiel. Dernier détail qui n’en est pas un : présenter un casier judiciaire vierge. Bonne chance !