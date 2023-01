Elections nationales : qui sont les 13 candidats du NIM ?

La liste des Nouvelles Idées pour Monaco – mais également des Non-Inscrits Monégasques – a désormais le nombre requis de candidats pour se présenter.

Ce lundi 16 janvier, le NIM a officiellement présenté la liste de ses candidats aux élections nationales, qui auront lieu le 5 février prochain. Présidé par Daniel Boeri, le NIM entend « faire bouger les lignes » grâce à une « modernisation de la société monégasque. »

« Le NIM s’attache à préparer Monaco pour les enfants qui ont dix ans aujourd’hui. Perspective 2033 ! Dans un monde en mutation, s’appuyer sur nos réalisations et les choix qui ont fait le succès de Monaco reste nécessaire à court terme, d’autant que l’économie avance », poursuit Daniel Boeri, qui rappelle les grands défis à venir pour Monaco : maintenir l’attractivité de la Principauté, tout en tenant compte des enjeux climatiques et technologiques, des nouveaux concurrents et des questions sociétales.

Le NIM s’oppose ainsi à l’Union Nationale Monégasque, liste présidée par Brigitte Boccone-Pagès, actuelle Présidente du Conseil national.

Sont inscrits sur la liste du NIM, dans l’ordre alphabétique :

Eric Battaglia

Daniel Boeri

Ana Crovetto

Gaylord Crovetto

Pierre Dick

Marc Giacone

Jean-Charles Grassi

Sébastien Lambla

Jean L’Herbon De Lussats

Hanny Leuenberger

Jean-Michel Rapaire

Juliette Rapaire

Jean-Charles Tonelli

Si le NIM dispose désormais du nombre de candidats requis pour se présenter aux élections en février prochain, d’après la presse locale, Daniel Boeri espère constituer rapidement une liste complète de 24 candidats.

A noter que la rencontre avec les Monégasques initialement prévue le 19 janvier au Novotel est annulée. Une permanence est en revanche prévue pour permettre aux électeurs d’échanger avec les candidats. Cette permanence se tiendra à l’Entrepôt (22 rue de Millo, à Monaco) aux dates suivantes :