Isabelle Costa devient Haut Commissaire aux Affaires européennes

Elle prendra ses fonctions en février prochain.

Les négociations avec l’Union Européenne continuent. Le Prince Albert II a choisi de confier la poursuite des discussions pour trouver un accord d’association entre Monaco et l’UE à Isabelle Costa, actuellement Conseiller au sein du Cabinet Princier.

La nouvelle a été annoncé via un communiqué : Isabelle Costa prendra ses fonctions dès le 1er février 2023. « Dotée de compétences interministérielles, elle sera placée sous l’autorité directe de S.E. M. le Ministre d’Etat et exercera sa mission en lien avec les services administratifs et diplomatiques compétents », peut-on lire.

Pierre Dartout : « L’objectif n’est pas de signer un accord avec l’Union Européenne en 2023, mais d’avancer dans les négociations »

Après avoir été diplômée de Sciences-Po Aix, du Collège d’Europe et de l’Ecole Nationale de l’Administration (ENA), Isabelle Costa a rejoint la diplomatie monégasque, où elle a occupé plusieurs fonctions, puis l’Inspection Générale de l’Administration. En 2016, elle est nommée Secrétaire général adjoint du Gouvernement en charge de la Cellule Europe.

Un bagage solide, qui lui permettra de poursuivre les discussions avec la Commission européenne, pour aboutir à un accord qui préservera les spécificités monégasques et qui assurera la pérennité du modèle économique et social de la Principauté. Le Souverain rappelle d’ailleurs que « Monaco est un partenaire privilégié de l’Union européenne, partageant des valeurs communes concernant en particulier les droits de l’Homme, l’Etat de droit, la préservation de la paix et de l’environnement. »