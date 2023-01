Le Nouvel An chinois se célèbre aussi à Monaco

Sous la forme d’un dîner de gala à l’Hôtel Hermitage.

Le Nouvel An est sans doute l’événement le plus important du calendrier chinois. Placé sous le signe du Lapin d’eau cette année, il sera célébré officiellement le dimanche 22 janvier, et à Monaco, le mardi 24 janvier dans la prestigieuse salle Belle Epoque de l’Hôtel Hermitage. Un dîner de gala sera organisé à 19 heures par Monaco Dragon Prestige et l’Association Monaco-Chine, avec le soutien de l’ambassade de Monaco en Chine.

Affiche du gala organisé à Monaco © monacochine

Le gala, un format inédit

Si ce n’est pas la première fois que la Principauté célèbre l’événement, le format du gala est inédit. Dans le passé, des célébrations similaires ont en effet été organisées sous la forme de dîner-spectacle ou de festival, avec le Monaco Chinese Festival.

Cette année, des personnalités monégasques et chinoises de la sphère politique, économique et culturelle, ainsi que des influenceurs chinois ont été conviés. La soirée devrait être « un rassemblement en famille et entre amis », comme l’explique la fondatrice de Monaco Dragon Prestige et vice-présidente de l’Association Monaco-Chine dans les colonnes de La Gazette de Monaco.

Au menu : danse du dragon et plats traditionnels

Tradition oblige, les convives assisteront à la spectaculaire danse du dragon. Ils profiteront également de chansons populaires chinoises et internationales, de danses et même d’un défilé de mode.

Et parce que qui dit Nouvel An dit aussi gastronomie, des chefs renommés de la SBM mettront à leur sauce de nombreux plats traditionnels chinois, à l’image des nouilles, synonymes de longévité. Pour goûter à ce subtil mélange entre la Méditerranée et l’Asie, pensez à vous inscrire avant le 10 janvier !