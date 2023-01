Quels sont les jours fériés à Monaco en 2023 ?

Bon à savoir pour préparer un week-end prolongé et poser le moins de jours possible pour partir plus longtemps en vacances !

Si en France, les salariés espèrent chaque année qu'une majorité de jours fériés ne tomberont pas un dimanche, à Monaco, nous le rappelons : si c'est le cas du jour de l’an, du 1er mai, de l’Assomption, de la Toussaint, de la Fête du Prince, ou de Noël, le lundi qui suit est un jour férié légal.

Calendrier officiel des jours fériés à Monaco en 2023

Dimanche 1 er janvier : Jour de l’An (férié le lundi 2 janvier)

Jour de l’An (férié le lundi 2 janvier) Vendredi 27 janvier : Sainte Dévote

Sainte Dévote Lundi 10 avril : Lundi de Pâques

Lundi de Pâques Lundi 1er mai : Fête du Travail

Fête du Travail Jeudi 18 mai : Ascension

Ascension Lundi 29 mai : Lundi de Pentecôte

Lundi de Pentecôte Jeudi 8 juin : Fête Dieu

Fête Dieu Mardi 15 août : Assomption

Assomption Mercredi 1er novembre : Toussaint

Toussaint Dimanche 19 novembre : Fête du Prince Souverain (férié le lundi 20 novembre)

Fête du Prince Souverain (férié le lundi 20 novembre) Vendredi 8 décembre : Immaculée Conception

Immaculée Conception Lundi 25 décembre : Noël

Pour en savoir plus sur les jours fériés à Monaco, rendez-vous sur le site du Gouvernement Princier.

Monaco Tribune vous souhaite une belle et heureuse année 2023 !