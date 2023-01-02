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Какие дни в Монако будут нерабочими в 2023 году?

Автор: Sarah Incari
Опубликовано 2 января 2023
национальный праздник монако нерабочие дни
© Управление по связям с общественностью / Микаэль Алези (Michael Alesi) / Стефан Данна (Stéphane Danna) / Манюэль Витали (Manuel Vitali)
Автор: Sarah Incari
- 2 января 2023

Важная информация, чтобы спланировать длинные выходные и взять меньше дней за свой счет, когда уезжаете на более долгий срок.

Тогда как во Франции каждый год уповают на то, чтобы праздничные дни не выпали на воскресенье, в Монако, напомним, ситуация иная: если 1 января, 1 мая, Успение, День Всех Святых, Национальный праздник или Рождество выпадают на воскресенье, то понедельник, следующий за этими датами, объявляется выходным днём.

Официальный календарь выходных дней в Монако на 2023 год

  • Воскресенье, 1 января: Новый год (2 января – выходной)
  • Пятница, 27 января: День Святой Девоты
  • Понедельник, 10 апреля: Пасхальный Понедельник
  • Понедельник, 1 мая: День Труда
  • Четверг, 18 мая:Вознесение Господне
  • Понедельник, 29 мая: Духов день (понедельник после Пятидесятницы)
  • Четверг, 8 июня: Торжество Тела Христова
  • Вторник, 15 августа: Успение
  • Среда, 1 ноября: День Всех Святых
  • Воскресенье, 19 ноября: День Суверенного Князя (понедельник, 20 ноября – выходной)
  • Пятница, 8 декабря: Торжество Непорочного Зачатия
  • Понедельник, 25 декабря: Рождество

Получить более подробную информацию о выходных и праздничных днях в Монако вы можете на сайте Княжеского Правительства.

Вся редакция Monaco Tribune желает вам счастья в новом, 2023 году!