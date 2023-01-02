Какие дни в Монако будут нерабочими в 2023 году?

Важная информация, чтобы спланировать длинные выходные и взять меньше дней за свой счет, когда уезжаете на более долгий срок.

Тогда как во Франции каждый год уповают на то, чтобы праздничные дни не выпали на воскресенье, в Монако, напомним, ситуация иная: если 1 января, 1 мая, Успение, День Всех Святых, Национальный праздник или Рождество выпадают на воскресенье, то понедельник, следующий за этими датами, объявляется выходным днём.

Официальный календарь выходных дней в Монако на 2023 год

Воскресенье, 1 января: Новый год (2 января – выходной)

Новый год (2 января – выходной) Пятница, 27 января: День Святой Девоты

День Святой Девоты Понедельник, 10 апреля: Пасхальный Понедельник

Пасхальный Понедельник Понедельник, 1 мая: День Труда

День Труда Четверг, 18 мая: Вознесение Господне

Вознесение Господне Понедельник, 29 мая: Духов день (понедельник после Пятидесятницы)

Духов день (понедельник после Пятидесятницы) Четверг, 8 июня: Торжество Тела Христова

Торжество Тела Христова Вторник, 15 августа: Успение

Успение Среда, 1 ноября: День Всех Святых

День Всех Святых Воскресенье, 19 ноября: День Суверенного Князя (понедельник, 20 ноября – выходной)

День Суверенного Князя (понедельник, 20 ноября – выходной) Пятница, 8 декабря: Торжество Непорочного Зачатия

Торжество Непорочного Зачатия Понедельник, 25 декабря: Рождество

Получить более подробную информацию о выходных и праздничных днях в Монако вы можете на сайте Княжеского Правительства.

Вся редакция Monaco Tribune желает вам счастья в новом, 2023 году!