Relier Nice à Londres pour 10 euros sera bientôt possible

La compagnie aérienne low cost Wizz Air lancera au printemps 2023 une nouvelle liaison entre Londres et Nice.

Dès le 26 mars prochain, la compagnie hongroise proposera un trajet Nice-Londres à 9,99 euros. Pour prétendre à ce tarif et relier l’aéroport de Gatwick, au sud de Londres, il faudra souscrire à un abonnement annuel. En devenant adhérent de Wizz Air, la compagnie vous promet plusieurs réductions de ce type sur divers vols.

Les départs de Nice sont programmés à 12h00 les mardis et samedis (arrivée à 13h05) ou à 21h30 ou 21h40 les autres jours (arrivées à 22h35 ou 22h45) ; les vols « retour » quittent la capitale britannique les mardis et samedis à 8h15 (arrivée à 11h25), et les autres jours à 17h45 ou 17h50 (arrivées à 20h55 ou 21h00).