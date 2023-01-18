Прямой рейс из Ниццы в Лондон —всего за 10 евро!

Весной 2023 года лоукостер Wizz Air запускает новый маршрут между Лондоном и Ниццей.

С 26 марта венгерская авиакомпания обещает рейс Ницца-Лондон всего за €9,99. Чтобы воспользоваться этим предложением и добраться до аэропорта Гатвик на юге Лондона, необходимо будет оформить годовой абонемент. Компания обещает всем клиентам, оформившим подобный абонемент, сразу несколько подобных скидок на различные направления.

Вылет из Ниццы запланирован на 12 часов дня по вторникам и субботам (прибытие в 13.05), а также на 21:30 и 21:40 в другие дни (прибытие в 22:35 или 22:45). Обратный рейс из столицы Великобритании — по вторникам и субботам в 8:15 утра (прибытие в 11:25), а в другие дни — в 17:45 или 17:50 (прибытие в 20:55 или 21:00).