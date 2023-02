Beau succès pour la marche Pink Ribbon Monaco

L’événement a réuni plus de 200 personnes ce dimanche et 25 000 euros ont pu être reversés au CHPG pour soutenir la lutte contre le cancer du sein.

C’est sous un beau ciel bleu que les coureurs et marcheurs vêtus de rose se sont réunis ce dimanche matin en Principauté. Selon nos confrères de Monaco-Matin, près de 250 personnes – un record – ont participé au circuit de cinq kilomètres organisé en marge de la Monaco Run par l’association Pink Ribbon Monaco, qui vise à soutenir la lutte contre le cancer du sein et à sensibiliser le public au dépistage et à la prévention de cette maladie.

Sur la ligne de départ, notamment, Brigitte Boccone-Pagès, fraîchement réélue au Conseil National, ainsi que plusieurs Conseillers et futurs Conseillers nationaux, tels que Marine Grisoul, Corine Bertani, Mathilde Le Clerc et Philippe Brunner.

© Direction de la communication / Stéphane Danna

L’acteur américain Noah Wyle, connu pour son rôle du Docteur Carter dans la série Urgences, était également au rendez-vous. « Je suis heureux de participer à cette campagne, mais je suis là aussi pour soutenir le travail de ma sœur Natasha Frost qui organise cet événement caritatif à Monaco. Les fonds collectés vont être reversés en faveur de la recherche et pour contribuer à une meilleure information des femmes », avait-il témoigné en amont de l’événement au micro de Monaco Info.

Après la course, un gala de charité s’est tenu à l’Hôtel Hermitage sur le thème « Dare to Bear ». Au final, ce sont 25 000 euros qui ont été versés par l’association au CHPG, pour soutenir la lutte contre le cancer du sein.

© Pink Ribbon Monaco

Le chèque a été remis ce lundi matin, en présence de Benoite de Sévelinges, Directeur du CHPG, de Noah Wyle, de Céline Cottalorda, Déléguée interministerielle pour les droits des femmes, de Natasha Frost-Savio, Présidente et fondatrice de Pink Ribbon et de l’artiste Mr OneTeas, posant près de l’œuvre préparée pour la Journée internationale des Droits des Femmes l’an dernier.

© Direction de la Communication / Manuel Vitali

Pour rappel, le cancer du sein est le cancer féminin le plus fréquent. Il touche une femme sur huit, mais présente de grandes chances de guérisons s’il est dépisté suffisamment tôt.