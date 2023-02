Le Bal de la Rose revient dans une version Bollywood

Donné chaque année au profit de la Fondation Princesse Grace, l’événement grandiose aura lieu samedi 25 mars prochain au Sporting Monte-Carlo.

C’est l’événement mondain qui ouvre la belle saison en Principauté ! Chaque année depuis 1954, la SBM organise le Bal de la Rose, un dîner raffiné suivi d’un spectacle glamour réunissant la haute société internationale. Cette année encore, la Princesse Caroline a confié la direction artistique du bal à son ami Christian Louboutin.

Aujourd’hui présidée par le Prince Albert II et la Princesse Caroline de Hanovre, la soirée offre un thème différent à chaque édition. Après la Havane, la Sécession viennoise, Manhattan, la Riviera des années 1950 ou les Années Folles, c’est l’ambiance Bollywood qui s’emparera de la prestigieuse Salle des Étoiles en 2023. Comme le laisse transparaître l’affiche, les couleurs chaudes et les dorures devraient être au rendez-vous.

Une œuvre de bienfaisance

Mais le Bal de la Rose n’est pas une simple fête, c’est aussi et surtout une œuvre de bienfaisance, dont l’intégralité des profits (des tombolas et autres prix exceptionnels tels que sculptures et tableaux) sont reversés à la Fondation Princesse Grace. Fondation qui depuis sa création en 1964, œuvre en faveur des personnes en difficulté et des enfants défavorisés.

Les plus beaux clichés du Bal de la Rose 2022

Pour les intéressés, le Bal de la Rose affiche déjà complet, une liste d’attente a néanmoins été établie. Informations au +377 98 06 63 40.