Céline Cottalorda : « À Monaco, on a un vrai sujet de violence économique à l’égard des femmes »

La Déléguée interministérielle pour les droits des femmes s’exprime dans un podcast de Radio Monaco.

L’IMSEE a présenté sa première étude sur les écarts de salaires entre les hommes et les femmes il y a un an, et dans le secteur privé, les femmes gagnent en moyenne 20% de moins par rapport aux hommes.

Questionnaires, actions pédagogiques dans les écoles… Pour réduire cette différence, Céline Cottalorda présente, dans ce podcast, un attirail de solutions qui seront développées dans les entreprises.

À noter dans le secteur public, les hommes et les femmes sont quasi à égalité concernant leur rémunération. Les femmes auraient même droit à 0,7% de plus sur leur fiche de paie.